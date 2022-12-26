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В Екатеринбурге вынесли приговор банде, грабившей иностранных бизнесменов и отправлявших награбленное ИГИЛ*

Два года правоохранительные органы не могли задержать преступников, а организатором банды в итоге оказался бывший торговец шаурмой на рынке «Таганский ряд»

20.46 Четверг, 29 декабря 2022
Криминал
Единственное неудачное разбойное нападение банды смогло предотвратить наличие рядом сотрудников ДПС. Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Свердловский областной суд на основании вердикта присяжных сегодня вынес приговор членам банды, на счету которой 7 нападений на иностранных бизнесменов и их «обнальщиков» в Екатеринбурге.

Дерзкие нападения на улицах уральской столицы происходили в 2018—2019 годах:

💥🔫 3 июля 2018 года — ограбление у подъезда собственного дома на Технической улице директора ресторана «Утка по-пекински» Ван Хуна — бандиты забрали сумку с 570 тысячами рублей.

💥🔫5 сентября 2018 года — в пробке на углу улицы Завокзальной и проспекта Космонавтов из АК-47 была расстреляна следовавшая от «Таганского ряда» в аэропорт Кольцово Audi A8, в которой, предположительно, перевозил 30 млн рублей один из родственников главы армянской диаспоры Екатеринбурга Гарик Мартиросян — раненому в руку водителю удалось доехать до следующего перекрёстка, где, по счастливой случайности, оказался наряд ДПС, рванувшие в погоню грабители проехали мимо полицейских и скрылись, бросив свою машину – как выяснилось, угнанную.

💥🔫3 октября 2018 года — на парковке ТРЦ «Карнавал» гражданина Кыргызстана ранили из пистолета в шею и забрали 7,5 млн рублей.

💥🔫4 октября 2018 года — на пороге банка «Нейва» на Крауля из травмата выстрелили в направлявшегося сделать денежный перевод гражданина Кыргызстана, забрав у него 5 млн рублей.

💥🔫13 февраля 2019 года — у входа в отделение Сбербанка на Опалихинской улице налётчики ограбили гражданина Китая и его спутницу-россиянку, однако в выхваченной сумке, по словам потерпевших, было лишь 3 тысячи рублей.

💥🔫2 апреля 2019 года — на парковке аэропорта Кольцово трое в масках ограбили курьера, обстреляв из травмата KIA Sorento и достав с заднего сиденья сумку с 20 млн рублей, которые должны были направиться в Улан-Удэ.

👮‍♂️После этого нападения в апреле 2019 года полицейскими были задержаны 8 предполагаемых членов банды, однако, спустя полгода, нападения продолжились...

💥🔫21 ноября 2019 года — снова на парковке аэропорта Кольцово бандиты атаковали двух граждан Кыргызстана, которые с наличностью, принадлежавшей торговцу одеждой с «Таганского ряда», следовали на международный рейс в Бишкек — раненый в ягодицу из травмата Муратбек Улуну в итоге отдал налётчикам сумку с 34,7 млн рублей. Грабители скрылись, сломав шлагбаум парковки на площади Бахчиванджи, а машину, на которой приехали, сожгли в лесу.


Последнее разбойное нападение банды на парковке у гостиницы рядом с аэропортом Кольцово.


Ставшее самым крупным по добытой сумме ограбление стало в итоге последним для банды. Следствие затем пришло к выводам, что оно случилось после задержания восьми членов банды из-за того, что остался на свободе информатор – 45-летний гражданин Азербайджана Низами Рагимов, который «сливал» информацию разбойникам о передвижении «обнальщиков» с «Таганского ряда».


Низами Рагимов. Фото: Дмитрий Антоненков / 66.ру


Рагимов был одним из двух жителей Екатеринбурга среди членов банды, большинство же проживало в Подмосковье – в Екатеринбург они наведывались только для совершения разбоев. Низами Рагимов управлял павильоном по продаже шаурмы возле «Таганского ряда».

Вторым екатеринбуржцем в банде был Рагиб Гусейнов, который подыскивал гастролёрам автомобили, был водителем, а в случае с последним ограблением – и бойцом: именно он ранил киргиза с 37,7 млн рублей. Как выяснилось в ходе следствия, Рагимов и Гусейнов, после того как лишились «боевого крыла», сами решили промышлять бандитизмом, взяв в помощники екатеринбуржца Георгия Прохура и петербуржца Самира Аббасой.

Гусейнова задержали в октябре 2020 года, он полностью признал вину, поэтому его дело выделили в отдельное производство и приговорили в конце 2021 года к восьми годам колонии, признав виновным в семи разбойных нападениях.

Что касается остальных членов банды, то восьмерых из них (всех кроме Рагимова) следствие посчитало причастным к деятельности ИГИЛ*, поэтому судили их в Москве, во Втором Западном окружном военном суде – как причастных к терроризму. Летом этого года суд приговорил их к срокам от 7 до 22 лет лишения свободы. Больше всех получил гражданин России Орифжон Сатторов, которого следствие считает идейным вдохновителем банды. По мнению следствия, проникшийся идеей радикального исламизма Сатторов, руководивший бригадой строителей в подмосковном Дмитрове, сколотил вокруг себя единомышленников, а командиры ИГИЛ* снабдили его оружием и свели с человеком в Екатеринбурге, который обладал информацией о перевозчиках крупных денежных сумм с торгового комплекса «Таганский ряд». Изначально значительная часть награбленного переводилась ИГИЛ*, однако, как следует из документов дела, впоследствии бандиты практически всю «выручку» стали оставлять себе.


Орифжон Сатторов. Фото: Дмитрий Антоненков / 66.ру


Помимо Сатторова, получившего 22 года, военный суд приговорил:

— Руслана Ахмедова – к 17 годам лишения свободы, из которых первые шесть лет – в тюрьме, а оставшиеся — в колонии а строгого режима.

— Максима Сатавалдинова – к 16 годам, из которых семь лет тюрьмы, а оставшиеся — колония особого режима.

— Гамзу Нурмагомедова – к 15 годам, из которых пять лет тюрьмы, оставшиеся — особый режим.

— Тагира Султанова приговорили 13 годам, из которых шесть – тюрьма, оставшиеся семь лет – колония строгого режима.

— Адыля Салаева приговорили к 11 годам, из которых пять лет тюрьма, оставшийся срок — колония строгого режима.

— Дауда Мамилова — к 8 годам в колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей.

— Айдына Мехдиханова — к 7 годам в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Вышеперечисленные восемь человек были признаны виновными в разных вариациях по статьям 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), 209 (Бандитизм), 162 (Разбой), 105 (Убийство), 205.1 (Содействие террористической деятельности) и 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

Сегодня троих из осуждённых военным судом (Сатторова, Ахмедова и Салаева), а также Низами Рагимова, судили в Екатеринбурге.

По эпизодам, рассмотренным в Екатеринбурге, Свердловский областной суд вынес следующий приговор:

— «Информатор» Низами Рагимов получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысяч рублей штрафа. По одному из эпизодов Рагимов был оправдан присяжными.

Остальные подсудимые по совокупности приговоров, вынесенных московским судом, отправятся в места лишения свободы на следующие сроки:

— Орифжон Сатторов — 27 лет лишения свободы, из них первые восемь лет – в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима; кроме того, Сатторову назначен штраф 900 тысяч рублей;

— Руслан Ахмедов — 22 года лишения свободы, из них первые 6 лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима; 500 тысяч рублей штрафа.

— Адыль Салаев — 12 лет лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима; 300 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что в ходе следствия так и не был найден автомат АК-47, с помощью которого было совершено разбойное нападение на проспекте Космонавтов. О каком-либо разбирательстве, пролившем бы свет на вопрос, как через таможню аэропорта Кольцово проходили миллионы наличных, тоже не сообщалось.

Также издание 66.ру отмечало, что расследование дела о разбойных нападениях затруднялось низким доверием потерпевших по отношению к следствию, поскольку зачастую они являлись перевозчиками «чёрного» нала, и опасались давать показания в связи с возможными проблемами с законом для себя. Вероятно, на это и был расчёт у бандитов, выбравших в качестве жертв именно перевозчиков неучтённой наличности.

На момент публикации новости приговор ещё не вступил в законную силу.

*Признана судом террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена

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Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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