В Екатеринбурге вынесли приговор банде, грабившей иностранных бизнесменов и отправлявших награбленное ИГИЛ* Два года правоохранительные органы не могли задержать преступников, а организатором банды в итоге оказался бывший торговец шаурмой на рынке «Таганский ряд»

20.46 Четверг, 29 декабря 2022

Криминал