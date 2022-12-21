В Екатеринбурге четырех человек осудили за угон автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор четырем молодым людям за угон отечественного автомобиля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Преступление было совершено 3 мая 2021 года. В период с 02.30 до 04.50 молодые люди увидели на улице 8 Марта в Екатеринбурге припаркованный автомобиль «Лада 211540». Они подошли к нему и через разбитое левое переднее стекло открыли водительскую дверь машины. Затем, соединив провода зажигания, привели мотор в рабочее состояние и поехали.Злоумышленников задержали сотрудники полиции, когда те ехали по улице Самолетной.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание от 1 года 2 месяцев до 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.