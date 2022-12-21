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В Екатеринбурге четырех человек осудили за угон автомобиля
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор четырем молодым людям за угон отечественного автомобиля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Преступление было совершено 3 мая 2021 года. В период с 02.30 до 04.50 молодые люди увидели на улице 8 Марта в Екатеринбурге припаркованный автомобиль «Лада 211540». Они подошли к нему и через разбитое левое переднее стекло открыли водительскую дверь машины. Затем, соединив провода зажигания, привели мотор в рабочее состояние и поехали.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции, когда те ехали по улице Самолетной.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание от 1 года 2 месяцев до 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Преступление было совершено 3 мая 2021 года. В период с 02.30 до 04.50 молодые люди увидели на улице 8 Марта в Екатеринбурге припаркованный автомобиль «Лада 211540». Они подошли к нему и через разбитое левое переднее стекло открыли водительскую дверь машины. Затем, соединив провода зажигания, привели мотор в рабочее состояние и поехали.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции, когда те ехали по улице Самолетной.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание от 1 года 2 месяцев до 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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