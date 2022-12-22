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ФСБ задержала в Екатеринбурге подозреваемых в подготовке диверсии на электроподстанции
Криминал
Фото: Екатеринбургская электросетевая компания
Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге двух парней по обвинению в подготовке диверсии на электроподстанции «Панельная». Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По версии следствия, две молодых людей 21 и 22 лет готовились к поджогу электроподстанции «Панельная». Для этого они закупили бензин, подготовили бутылки, ткани и другие вещества. Как передает телеграм-канал, все это они хранили в квартире на улице Гражданской и были на связи с некими людьми, находящимися в Украине.
В ночь на 17 декабря молодые люди выдвинулись в сторону подстанции, но их задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело за подготовку к террористическому акту. Задержанных заключили в СИЗО.
Как выяснили «Вечерние ведомости», 110 кВ электроподстанция «Панельная» находится в микрорайоне ЖБИ у Закожурниковской горы в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской электросетевой компании, подстанция подает напряжение на расположенную рядом насосную станцию №7, которая снабжает тепловой энергией и горячей водой большую часть города.
По версии следствия, две молодых людей 21 и 22 лет готовились к поджогу электроподстанции «Панельная». Для этого они закупили бензин, подготовили бутылки, ткани и другие вещества. Как передает телеграм-канал, все это они хранили в квартире на улице Гражданской и были на связи с некими людьми, находящимися в Украине.
В ночь на 17 декабря молодые люди выдвинулись в сторону подстанции, но их задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело за подготовку к террористическому акту. Задержанных заключили в СИЗО.
Как выяснили «Вечерние ведомости», 110 кВ электроподстанция «Панельная» находится в микрорайоне ЖБИ у Закожурниковской горы в Екатеринбурге. По данным Екатеринбургской электросетевой компании, подстанция подает напряжение на расположенную рядом насосную станцию №7, которая снабжает тепловой энергией и горячей водой большую часть города.
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