Четырех екатеринбуржцев осудят за кражу колес элитных автомобилей

«Установлено 5 фактов краж колес на общую сумму более 3 млн рублей. Кроме того, в месте хранения похищенного имущества установлено еще 10 комплектов колес, в настоящее время устанавливаются их собственники, а также проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия», – добавили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут четыре местных жителя, которые обвиняются в краже колес дорогостоящих автомобилей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, участники преступной группы находили подходящий им автомобиль. Ночью, принимая меры конспирации, они подкладывали под машину кирпичи или другие предметы, после чего спускали колеса, что позволяло их снимать без домкрата. Снятые колеса преступники помещали в заранее подготовленный автомобиль.Преступления были совершены в период с мая по июнь этого года. В момент совершения очередной кражи колес люксового внедорожника, стоимость которых превышает миллион рублей, обвиняемых задержали сотрудники полиции.Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.