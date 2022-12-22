Около полумиллиона рублей перевела мошенникам жительница Среднеуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Священный трепет рядового россиянина перед сотрудниками силовых структур работает на руку преступникам. Стоило неизвестному позвонить жительнице Среднеуральска и представиться ФСБ-шником, как она с готовностью поехала по его настойчивой просьбе в банк оформлять крупный кредит.Правда, перед этим ей позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили, что некто завладел её паспортными данными и лицевым счётом. Разумеется, ничего из этого не было, пока она сама не предоставила звонившему мошеннику эту конфиденциальную информацию. Кредит в полмиллиона рублей тоже не смутил женщину, и она проделала все те действия, о которых её проинструктировал «сотрудник ФСБ»: оформила кредит, скачала сомнительное приложение на телефон, привязала к нему карту, перевела деньги.Наивную уралочку мошенники и дальше продолжали бы доить, если бы не сотрудник банка в Верхней Пышме, куда её направили телефонные собеседники. Когда он узнал, что она хочет взять кредит на сумму в 800 тысяч, то расспросил подробнее об обстоятельствах, побуждающих настолько глубоко залезать в банковские долги. А, услышав историю про «службу безопасности» и «агента ФСБ», «поздравил» женщину с тем, что она стала жертвой мошенников.Вернувшись в родной Среднеуральск, обманутая 50-летняя дама направилась прямиком в полицию, где оставила заявление о совершённом преступлении, — поведал городской портал «8-ой район».