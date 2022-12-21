На Урале рецидивиста приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство женщины и ее сыновей

«Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях). Вину обвиняемый, содержащийся под стражей, признал, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте. Расследование данного уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ», – сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

К пожизненному лишению свободы приговорили рецидивиста, который в Кировграде убил женщину и двух ее маленьких сыновей-близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В прошлом году ночью 22 сентября в Кировграде Виталий Насртдинов находился в квартире потерпевшей. В отношении него при этом в 2018 году был установлен административный надзор, в том числе с запретом пребывания вне своего дома в ночное время. Во время ссоры со своей знакомой он, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил ее по голове и туловищу, а затем сдавил руками шею, пока женщина не потеряла сознание.Решив, что знакомая умерла, злоумышленник прошел в комнату, где находились ее сыновья 2017 года рождения. Сначала он нанес ножом множество ударов в грудь и шею одному мальчику, а затем ударил ножом в руку и шею другому. Оба ребенка погибли на месте происшествия.Затем осужденный обнаружил, что мать близнецов еще жива. Тогда он переместил ее в ванную, изнасиловал, а потом нанес ей удары ножом и задушил.Кроме того, душегуб похитил из квартиры убитой ее ювелирные украшения и смартфон, а потом поджег диван. В результате пожара уничтожено имущество пострадавших на сумму более 460 тысяч рублей.Свердловский областной суд назначил Насртдинову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.В пресс-службе областного суда добавили, что он также обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 12 миллионов рублей, 460 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба и 109 тысяч рублей – расходов на погребение.