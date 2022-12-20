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В суд в Сысерти направлено уголовное дело об убийстве женщиной соседа
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Сысерти в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы села Черданцево. Она обвиняется в убийстве соседа.
По версии следствия, 12 сентября женщина находилась дома у своих соседей в селе Черданцево и распивала с ними спиртное. Между соседями произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину.
После этого обвиняемая перепрыгнула через забор на свой участок, взяла в доме нож и вернулась обратно. Ножом она несколько раз ударила обидчика.
Мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.
По версии следствия, 12 сентября женщина находилась дома у своих соседей в селе Черданцево и распивала с ними спиртное. Между соседями произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину.
После этого обвиняемая перепрыгнула через забор на свой участок, взяла в доме нож и вернулась обратно. Ножом она несколько раз ударила обидчика.
Мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.
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