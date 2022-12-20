В суд в Сысерти направлено уголовное дело об убийстве женщиной соседа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сысерти в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы села Черданцево. Она обвиняется в убийстве соседа.По версии следствия, 12 сентября женщина находилась дома у своих соседей в селе Черданцево и распивала с ними спиртное. Между соседями произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину.После этого обвиняемая перепрыгнула через забор на свой участок, взяла в доме нож и вернулась обратно. Ножом она несколько раз ударила обидчика.Мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.