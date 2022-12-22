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Банда молодняка стала нежеланным завсегдатаем автомагазина в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Ночью 25-го декабря в магазин «Маслошоп» на улице Фурманова в Екатеринбурге наведались незваные гости. Молодые люди незаконно проникли в торговую точку, а покинули её не с пустыми руками. Добычей их стал товар магазина (а он, в основном, торгует смазочными материалами для автотранспорта).
Не успели владельцы магазина подать заявление в полицию, как история повторилась. Теперь уже ночью 27-го декабря банда молодняка (а, судя по записям с камер видеонаблюдений, состоит она из несовершеннолетних подростков) вернулась в ту же торговую точку и опять покинула её нагруженной ворованным. В итоге, общий ущерб «Маслошопа» от двух визитов нежеланных грабителей, которых, пожалуй, можно уже считать завсегдатаями, составил 80 тысяч рублей, — как сообщает ВК-паблик «Инцидент Екатеринбург».
Проверкой случившегося и установлением личностей участников банды занимается 5-й отдел полиции, — уточняет пресс-служба Управления министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу.
Не успели владельцы магазина подать заявление в полицию, как история повторилась. Теперь уже ночью 27-го декабря банда молодняка (а, судя по записям с камер видеонаблюдений, состоит она из несовершеннолетних подростков) вернулась в ту же торговую точку и опять покинула её нагруженной ворованным. В итоге, общий ущерб «Маслошопа» от двух визитов нежеланных грабителей, которых, пожалуй, можно уже считать завсегдатаями, составил 80 тысяч рублей, — как сообщает ВК-паблик «Инцидент Екатеринбург».
Проверкой случившегося и установлением личностей участников банды занимается 5-й отдел полиции, — уточняет пресс-служба Управления министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу.
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