В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже аккумуляторов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которые подозревается в краже аккумуляторов из грузовика.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении Росгвардии по Свердловской области, инцидент произошел рано утром 26 декабря в Орджоникидзевском районе. К следовавшему по маршруту патрулирования экипажу Росгвардии обратился таксист. Он рассказал, что перевозил подозрительного пассажира.По словам таксиста, он принял заказ доставить неизвестного ему мужчину с улицы Опалихинской к дому на Бебеля. Прибыв по адресу, пассажир вышел из машины, подошел к стоявшему во дворе грузовику Scania, снял с него два аккумулятора, погрузил в такси и попросил отвезти его к пункту приема металла на улице Кондратьева. Водитель доставил мужчину до пункта назначения, где тот сдал зарядные устройства, а потом отвез его обратно к дому, откуда принял заказ.«Действия незнакомца вызвали у перевозчика подозрения. Во избежание перспективы стать соучастником, молодой человек обратился к росгвардейцам», – рассказали в ведомстве.Росгвардейцы выехали на указанный адрес и задержали 31-летнего местного жителя. Он подтвердил свою причастность к краже аккумуляторов. Его доставили в дежурную часть полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело.