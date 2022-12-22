В Екатеринбурге будут судить трёх человек, обвиняемых в разбойном нападении на мужчину

«Имея численное преимущество, мужчины напали на потерпевшего и нанесли последнему более 40 ударов руками и ногами, после чего его раздели и отобрали находящееся при нём ценное имущество, а после скрылись», – сообщили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить двух мужчин и женщину, обвиняемых в разбойном нападении на местного жителя. Они заманили ничего не подозревавшего мужчину в подъезд, где избили и ограбили его.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемая разместила в одной из соцсетей пост о том, что ищет мужчину для совместного времяпрепровождения. На предложение отозвался местный житель. Однако в подъезде дома, пригласившей к себе женщины, с недобрыми намерениями его поджидали двое мужчин.Преступную группу задержали в тот же день. Оказалось, что они совершили нападение в подъезде того же дома, где и проживали.Уголовное дело в отношении женщины и одного из мужчин уже было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Материалы в отношении третьего участника выделены в отдельное производство в связи с наличием психического заболевания. Его дело также направят в суд в целях применения принудительных мер медицинского характера.