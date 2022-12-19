Работницам автовокзала в Екатеринбурге вынесли приговор за присвоение 5,4 млн рублей

«Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», – добавили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор двум работницам Южного автовокзала за присвоение более 5,4 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Бывший главный технолог осуществляла контроль за полным и своевременным поступлением доходов от перевозки пассажиров, багажа и иных услуг, а также являлась материально ответственным лицом. В 2017 году у нее возникла идея присвоить деньги предприятия, и она привлекла к совершению преступления кассира.Женщины разработали план действий. Кассир изымала из кассы часть денег автовокзала, составляла искаженные в части суммы документы и передавала соучастнице. Главный технолог составляла неверные ежемесячные отчеты, уменьшая показатели фактической прибыли предприятия.При этом главный технолог знала, что сотрудники бухгалтерии не имеют прямого доступа к первичной бухгалтерской документации и не смогут выявить расхождение между отчетами и данными банковской организации.С января 2017 года по март 2018 года женщины присвоили более 5,4 миллиона рублей.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему главному технологу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, бывшему кассиру – в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.