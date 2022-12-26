Двое строителей в Свердловской области отправятся в колонию за убийство напарника

«Были приняты меры для установления местонахождения пропавшего, что и позволило выяснить криминальные обстоятельства его безвестного исчезновения. Вину фигуранты признали», – сообщили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в убийстве человека на территории садоводческого товарищества вблизи поселка Верх-Нейвинский.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 31 мая осужденные и потерпевший находились в садовом доме в СНТ «Заречное» и распивали спиртное. На этом участке они совместно по найму строили баню.Между потерпевшим и одним из осужденных 1989 года рождения произошел конфликт. По словам злоумышленника, напарник выразился в его адрес нецензурной бранью. Услышав о конфликте, мужчина 1990 года рождения стал его избивать, а также с силой сдавил его шею. К этим действиям присоединился и соучастник. Вдвоем они задушили потерпевшего.Желая скрыть следы преступления, осужденные закопали тело убитого на садовом участке, но потом решили перенести его и закапать на другом участке неподалеку.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что уйти от ответственности злоумышленникам не удалось. Родственники потерпевшего обратились в полицию, сообщив о том, что мужчина не выходит на связь.Свердловский областной суд назначил свердловчанину 1989 года рождения наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, а его соучастнику – в виде в виде 16 лет лишения, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с осужденных компенсации морального вреда: с мужчины 1990 года рождения – в размере 600 тысяч рублей, со второго осужденного – в размере 400 тысяч рублей.