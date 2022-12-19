Свердловский облсуд отказал в УДО сутенеру, продававшему девушек за рубеж

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд отказался досрочно выпустить из колонии сутенера Яная Ави, который продавал девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.Напомним, что 25 апреля 2011 года по приговору Московского окружного военного суда Яная Ави признали виновным по статьям 210 УК РФ (организация преступного сообщества), 127.1 УК РФ (торговля людьми), 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).Как сообщали в пресс-службе свердловской прокуратуры, под руководством Яная было организовано преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми, а именно продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.В ноябре этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал организатору преступного сообщества в условно-досрочном освобождении. Тогда Янай Ави подал апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. Областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.