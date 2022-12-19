К обязательным работам приговорили уроженку Нижнего Тагила за хищение велосипедов

«Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 360 часов обязательных работ и взыскал с осуждённой в пользу потерпевших материальный ущерб», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В октябрьском районном суде Екатеринбурга приговорили к обязательным работам 32-летнюю уроженку Нижнего Тагила. В начале августа она похитила в уральской столице два велосипеда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Первый велосипед она похитила 4 августа возле дома № 161 по улице Белинского. Его стоимость составила 8 тысяч рублей. Второй велосипед стоимостью 16 тысяч рублей был похищен осуждённой на следующий день, 5 августа, около магазина стройматериалов по Базовому переулку.Приговор в законную силу ещё не вступил.