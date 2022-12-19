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К обязательным работам приговорили уроженку Нижнего Тагила за хищение велосипедов
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В октябрьском районном суде Екатеринбурга приговорили к обязательным работам 32-летнюю уроженку Нижнего Тагила. В начале августа она похитила в уральской столице два велосипеда, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Первый велосипед она похитила 4 августа возле дома № 161 по улице Белинского. Его стоимость составила 8 тысяч рублей. Второй велосипед стоимостью 16 тысяч рублей был похищен осуждённой на следующий день, 5 августа, около магазина стройматериалов по Базовому переулку.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Первый велосипед она похитила 4 августа возле дома № 161 по улице Белинского. Его стоимость составила 8 тысяч рублей. Второй велосипед стоимостью 16 тысяч рублей был похищен осуждённой на следующий день, 5 августа, около магазина стройматериалов по Базовому переулку.
«Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 360 часов обязательных работ и взыскал с осуждённой в пользу потерпевших материальный ущерб», – рассказали в ведомстве.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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