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Экс-инспектора ДПС в Екатеринбурге осудили за кражу служебных раций
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору ДПС. Его признали виновным в краже служебных раций.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с августа 2021 года по май 2022 года инспектор ДПС похитил семь служебных раций, а также входящие в комплект зарядные устройства. Рации находились в служебных помещениях полка ДПС, куда осужденный имел доступ в силу своей должности.
По неофициальной информации, рации были сданы в ломбард. Ущерб составил более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия похищенное имущество нашли и вернули.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил экс-инспектору ДПС наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с августа 2021 года по май 2022 года инспектор ДПС похитил семь служебных раций, а также входящие в комплект зарядные устройства. Рации находились в служебных помещениях полка ДПС, куда осужденный имел доступ в силу своей должности.
По неофициальной информации, рации были сданы в ломбард. Ущерб составил более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия похищенное имущество нашли и вернули.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил экс-инспектору ДПС наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
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