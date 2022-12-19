Экс-инспектора ДПС в Екатеринбурге осудили за кражу служебных раций

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору ДПС. Его признали виновным в краже служебных раций.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с августа 2021 года по май 2022 года инспектор ДПС похитил семь служебных раций, а также входящие в комплект зарядные устройства. Рации находились в служебных помещениях полка ДПС, куда осужденный имел доступ в силу своей должности.По неофициальной информации, рации были сданы в ломбард. Ущерб составил более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия похищенное имущество нашли и вернули.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил экс-инспектору ДПС наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.