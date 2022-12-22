В Нижних Сергах осудили 30-летнего разбойника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнесергинском районном суде закончился процесс по делу о разбойном нападении на 91-летнюю женщину. На скамье подсудимых сидел житель посёлка Бисерть Денис Яранцев.На основании доказательств, собранных следствием и представленных государственным обвинителем, складывается следующая картина преступления. В ночь с 10-го на 11-ое июня прошлого года 30-летний Яранцев проник в дом по улице Первая Ключевая в посёлке Бисерть. Там он напал на престарелую женщину и, угрожая ножом, вынудил отдать ему 19 тысяч рублей.Но это был только один эпизод злодейских похождений разбойника. Как сообщает Прокуратура Свердловской области, накануне совершённого вооружённого ограбления он напал на двух собутыльников, с которыми вместе распивал спиртные напитки в доме по улице Ленина того же посёлка. Он нанёс им ножевые ранения, которые впоследствии были признаны медэкспертами, как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших.А сразу после ограбления 91-летней бабушки Яранцев проник в ещё одно жилое помещение, где спала знакомая ему женщина. Будить приятельницу он не стал, а вместо этого тихонько стащил её сотовый телефон марки «Honor 7A». На этом в тот день свои подвиги Яранцев закончил.Судья Нижнесерьгинского суда, изучив материалы дела, решил, что подсудимый достаточно «потрудился» в течение менее суток и достоин продолжительного отдыха в исправительной колонии особого режима. Он выписал преступнику «путёвку» туда аж на 12 лет!К слову, признанный судом виновным сразу по нескольким статьям («кража с незаконным проникновением в жилище», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц», «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище») свою вину признал лишь частично. У него есть возможность оспорить приговор суда, который ещё не вступил в законную силу.