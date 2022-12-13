Грабитель камышловских «Ковров» предположительно найден

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Камышлове задержали человека, которого подозревают в разбойном нападении на магазин «Ковры». Против него возбуждено уголовное дело.Преступление было совершено 15-го декабря. В магазин «Ковры» на улице Ленина зашёл мужчина, который не стал выбирать себе половичок, а направился к кассе, достал нож и начал требовать деньги у продавца. Женщина решила не рисковать жизнью, ради смехотворной выручки, которая к тому моменту накопилась в кассе. Она позволила незнакомцу забрать 5 тысяч рублей, а когда он удалился, позвонила в дежурную часть.Полиция Камышлова вышла на следы разбойника и задержала его. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый 34-летний житель Камышловского района, — сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.