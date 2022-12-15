В суд в Краснотурьинске направили уголовное дело о мошенничестве на 1,1 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинский городской суд направлено уголовное дело о мошенничестве на 1,1 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, местная жительница вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Они звонили жителям Краснотурьинска по случайно подобранным номерам, изменяя голос, представлялись близкими родственниками или знакомыми и заявляли о виновности в ДТП и необходимости передачи денег.После этого злоумышленники вновь звонили потерпевшим и на этот раз представлялись следователем. Они заверяли, что если им передать деньги, то возбуждать уголовное дело в отношении родственника или знакомого не будут.Обвиняемая в свою очередь забирала приготовленные потерпевшими деньги. Часть средств она оставляла себе, а остальную сумму зачисляла на банковский счет и переводила неустановленным лицам.В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд.