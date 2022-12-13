Полицейский в Екатеринбурге обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, в июле 2018 старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу путем вымогательства получил взятку в размере 330 тысяч рублей от мужчины, которого задержали при проведении мероприятий по выявлению преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.Деньги задержанный передал полицейскому, чтобы тот не составлял рапорт об обнаружении признаков преступления, не фиксировал обнаруженные предметы, визуально схожие с наркотиками, не изымал их, не проводил процессуальную проверку и не предоставлял эти материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.Помимо этого, 9 июля того же года обвиняемый со вторым сотрудником полиции незаконно проникли в жилище задержанного мужчины против его воли, не получив от него разрешения на осмотр и обследование его квартиры. Также полицейские вновь не составили рапорт об обнаружении признаков преступления, не зафиксировали предметы, визуально схожие с наркотиками и не направили материалы, чтобы возбудить уголовное дело в отношении мужчины за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В августе этого года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга уже осудил соучастника обвиняемого за совершение преступления за превышение должностных полномочий.