На классическую разводку «компьютерных мастеров» попалась пожилая жительница Ревды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти в 30 тысяч рублей обошёлся визит «компьютерных мастеров» к пожилой жительнице Ревды. Она вызвала спецов только для того, чтобы они подключили сканер к ноутбуку, но те придумали дополнительные работы, за которые взяли недёшево.Телефон «золотых» мастеров 75-летняя женщина увидела на визитке, которую нашла в подъезде, — пишет издание «Ревда-Инфо.Ру». Для работы её как раз необходимо было подсоединить сканер к старому ноутбуку. Двое молодых людей, прибывших на вызов, навязали клиентке дополнительные услуги: чистку ноутбуковского «нутра» и замену жёсткого диска. На то, что у любого школьника ушло максимум 30 минут, «специалистам по вызову» понадобилось несколько часов. И своё время они оценили высоко — в 29 650 рублей. Когда же заказчица стала возмущаться неадекватной цене, двое молодцев морально надавили на неё, да так убедительно, что старушка решила расплатиться, лишь бы визитёры покинули её квартиру. Внимательней изучив договоры, которые оставили ей «мастера», женщина не обнаружила каких-либо данных об исполнителях работ.Подобная схема давно известна. Вызванные почистить компьютер, установить какую-нибудь программу или произвести ещё какую-то нехитрую операция, компьютерные мастера придумывают дополнительные услуги (чаще всего ненужные) и запрашивают за них непомерную оплату. По сути, это мошенничество. Но привлечь «компьютерщиков» к ответственности очень сложно. Потерпевшие добровольно расстаются с деньгами, да ещё подписывают договора, пусть те и оказываются «филькиной грамотой». По стране есть примеры, когда люди всё же выигрывали суды у подобных «на все руки мастеров», но случаев таких гораздо меньше, чем жертв нехитрого обмана.