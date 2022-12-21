Доверчивая пермячка лишилась в Красноуфимске денег и сотового телефона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неприятные впечатления от визита в Красноуфимск останутся у молодой жительницы Пермского края. Её обокрала местная женщина, с которой у них начали складываться приятельские взаимоотношения.Познакомились воровка и её будущая жертва в местной кафешке, куда приезжая зашла выпить отнюдь не кофе. Новые знакомые стали собутыльницами. В ходе милой беседы гостья из Перми узнала, что местной жительнице почему-то негде переночевать. По доброте душевной она пригласила новоиспечённую подругу в гостиничный номер, где остановилась сама. Там дамы продолжили свои возлияния, пока пермячка не стала засыпать. Тогда красноуфимочка попросила дать ей телефон под предлогом, что она посмотрит на его экране кино, пока та спит.Проснувшись утром, пермячка не увидела ни подругу, ни свой телефон, ни 4 тысячи рублей, которые она оставляла в кармане куртки. Окончательно протрезвев, она обратилась в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский». Сотрудники полиции даже по той скудной информации, которой обладала потерпевшая, сумели установить личность «подруги». Ею оказалась 35-летняя безработная, с которой до судебного процесса взяли подписку о невыезде. А судить её будут по части 1 статьи 158 («Кража»).