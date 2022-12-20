Жительницу Екатеринбурга осудят за истязание дочери-подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в истязании своей дочери-подростка и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 13 сентября прошлого года обвиняемая во время ссоры с дочерью 2007 года рождения тянула ее за волосы, с силой хватала за руку и била по телу и голове. 22 сентября женщина стала бить дочь поясным ремнем. Аналогичная ситуация повторилась в этом году 29 апреля и 18 мая.По результатам судебно-медицинских экспертиз у девочки установлены кровоподтеки в области головы, туловища, верхних конечностей и внутрикожное кровоизлияние в области шеи.Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемой по статье об истязании грозит от трех до семи лет лишения свободы, а по статье ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка – до трех лет лишения свободы.