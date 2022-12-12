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В Екатеринбурге вынесли приговор мигрантам за кражи из магазинов
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор шести гражданам ближнего зарубежья за совершение 55 краж из магазинов одежды, косметики и продуктов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 26-летний иностранец обещаниями легкой наживы вовлек в состав ОПГ пятерых своих знакомых. Во время краж они использовали магниты для снятия клипс с похищенной одежды и пакеты, внутренние стенки которых были обклеены специальными материалами для беспрепятственного прохождения через рамки в магазинах. В эти пакеты воры складывали похищенный товар.
Двое осужденных при этом работали охранниками в магазинах, где совершались кражи. Злоумышленники похищали дорогостоящий алкоголь, бытовую химию и одежду. С мая по ноябрь 2021 года они совершили 55 краж. Общий ущерб торговым сетям составил 324 тысячи рублей.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил двум злоумышленникам наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, другим трем соучастникам – в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, пятому – штраф в сумме 200 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 26-летний иностранец обещаниями легкой наживы вовлек в состав ОПГ пятерых своих знакомых. Во время краж они использовали магниты для снятия клипс с похищенной одежды и пакеты, внутренние стенки которых были обклеены специальными материалами для беспрепятственного прохождения через рамки в магазинах. В эти пакеты воры складывали похищенный товар.
Двое осужденных при этом работали охранниками в магазинах, где совершались кражи. Злоумышленники похищали дорогостоящий алкоголь, бытовую химию и одежду. С мая по ноябрь 2021 года они совершили 55 краж. Общий ущерб торговым сетям составил 324 тысячи рублей.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил двум злоумышленникам наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, другим трем соучастникам – в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, пятому – штраф в сумме 200 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших.
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