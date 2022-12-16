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В Североуральске неизвестные истязали бродячую собаку
Криминал
Фото: ВК-группа «Подслушано Североуральск» / vk.com/sev_ural
Полиция Североуральска начала проверку по факту жестокого обращения с животным. О чудовищном преступлении стало известно из местного паблика в соцсети «ВКонтакте».
В понедельник, 19-го декабря, в ВК-группе «Подслушано Североуральск» появились несколько фотографий маленькой собачки, без движения лежащей на полу. Сопровождающий текст приводит в шок. Оказывается, над этой бездомной крохой кто-то жестоко измывался и, видимо, довольно большой промежуток времени. У собачки были сломаны рёбра и челюсть, а на теле зияли раны от пуль из пневматического оружия, одна из которых пробила лёгкое животного. Истекающего кровью пёсика нашли на улице местные жители и отвезли в ветклинику. Но специалисты развели руками — количество серьёзных травм и большая потеря крови обрекли животное на мучительную смерть. Решено было, что гуманнее усыпить собаку.
Стоит напомнить, что издевательства над животным, причинение ему физических страданий — это уголовное преступление, которое влечёт серьёзное наказание вплоть до лишения свободы. Садисту-одиночке суд, согласно Уголовного кодекса, вправе «впаять» до 3 лет, а за то же преступление, совершённое группой изуверов, предусмотрен срок до 5 лет.
В понедельник, 19-го декабря, в ВК-группе «Подслушано Североуральск» появились несколько фотографий маленькой собачки, без движения лежащей на полу. Сопровождающий текст приводит в шок. Оказывается, над этой бездомной крохой кто-то жестоко измывался и, видимо, довольно большой промежуток времени. У собачки были сломаны рёбра и челюсть, а на теле зияли раны от пуль из пневматического оружия, одна из которых пробила лёгкое животного. Истекающего кровью пёсика нашли на улице местные жители и отвезли в ветклинику. Но специалисты развели руками — количество серьёзных травм и большая потеря крови обрекли животное на мучительную смерть. Решено было, что гуманнее усыпить собаку.
Стоит напомнить, что издевательства над животным, причинение ему физических страданий — это уголовное преступление, которое влечёт серьёзное наказание вплоть до лишения свободы. Садисту-одиночке суд, согласно Уголовного кодекса, вправе «впаять» до 3 лет, а за то же преступление, совершённое группой изуверов, предусмотрен срок до 5 лет.
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