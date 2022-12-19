Возрастное ограничение 18+
На Урале женщину осудят за нападение с ножом на покупателя домашнего животного
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Тюменской области. Она обвиняется в покушении на убийство из-за конфликта при продаже домашнего животного – козла.
По версии следствия, 27 ноября 2020 года мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже козла. Связавшись по телефону с сожителем обвиняемой, он договорился с ним о встрече и приехал в деревню Булдакова, где его встретили женщина с сожителем.
Мужчина купил домашнее животное, расплатившись с сожителем обвиняемой. Однако женщине показалось, что оплата не была произведена, и она ударила покупателя ножом в область грудной клетки слева.
Потерпевший смог убежать и уехать на машине с места преступления. После этого ему оказали медицинскую помощь.
Женщина не признала свою вину в случившемся. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.
По версии следствия, 27 ноября 2020 года мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже козла. Связавшись по телефону с сожителем обвиняемой, он договорился с ним о встрече и приехал в деревню Булдакова, где его встретили женщина с сожителем.
Мужчина купил домашнее животное, расплатившись с сожителем обвиняемой. Однако женщине показалось, что оплата не была произведена, и она ударила покупателя ножом в область грудной клетки слева.
Потерпевший смог убежать и уехать на машине с места преступления. После этого ему оказали медицинскую помощь.
Женщина не признала свою вину в случившемся. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчанина обвиняют в убийстве дочери сожительницы
20 декабря 2022
20 декабря 2022