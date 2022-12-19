На Урале женщину осудят за нападение с ножом на покупателя домашнего животного

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Тюменской области. Она обвиняется в покушении на убийство из-за конфликта при продаже домашнего животного – козла.По версии следствия, 27 ноября 2020 года мужчина на одном из сайтов нашел объявление о продаже козла. Связавшись по телефону с сожителем обвиняемой, он договорился с ним о встрече и приехал в деревню Булдакова, где его встретили женщина с сожителем.Мужчина купил домашнее животное, расплатившись с сожителем обвиняемой. Однако женщине показалось, что оплата не была произведена, и она ударила покупателя ножом в область грудной клетки слева.Потерпевший смог убежать и уехать на машине с места преступления. После этого ему оказали медицинскую помощь.Женщина не признала свою вину в случившемся. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.