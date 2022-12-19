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Свердловчанина обвиняют в убийстве дочери сожительницы
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ирбитского района. Он обвиняется в убийстве дочери сожительницы.
По версии следствия, ночью 5 июня пьяный мужчина находился дома в деревне Ретнева вместе с сожительницей. В какой-то момент в дом приехала ее дочь, с которой обвиняемый незадолго до этого поссорился по телефону.
Во дворе дома злоумышленник выстрелил из своего ружья в область живота потерпевшей. Девушка скончалась на месте преступления.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что в ноябре этого года суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Вину в совершении убийства дочери сожительницы мужчина признал. Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, ночью 5 июня пьяный мужчина находился дома в деревне Ретнева вместе с сожительницей. В какой-то момент в дом приехала ее дочь, с которой обвиняемый незадолго до этого поссорился по телефону.
Во дворе дома злоумышленник выстрелил из своего ружья в область живота потерпевшей. Девушка скончалась на месте преступления.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что в ноябре этого года суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Вину в совершении убийства дочери сожительницы мужчина признал. Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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