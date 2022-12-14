Пожизненный срок «светит» перевозившему крупную партию наркоты екатеринбуржцу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более полутора килограммов синтетических наркотиков обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в машине, которую они остановили на 8-м километре Московского тракта. За такое количество запрещённых веществ суд вполне может назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.За рулём нафаршированной наркотой легковушки сидел 44-летний житель Екатеринбурга. Свой противозаконный груз он даже не потрудился хорошенько запрятать. Два пакета находились под водительским сидением, а ещё два просто валялись в багажнике машины. Видимо, понимая, насколько легко обнаружить наркотик, водитель даже не пытался отнекиваться, когда к его припаркованной машине подошли люди в форме и прямо спросили о наличии чего запретного.Полицейским задержанный впоследствии пояснил, что устроился на работу курьером в интернет-магазин. Вот только торговал этот ресурс не съестным или чем-то таким же безобидным, а наркотическими веществами. Заработать на новой работе наркокурьеру не удалось, а вот халявной едой и казённой жилплощадью он себя обеспечил надолго.