Екатеринбуржцу вынесли приговор за кражу электросамоката и велосипеда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который украл с велопарковок электросамокат и велосипед. Ему назначили обязательные работы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 12 сентября мужчина около магазина на улице Декабристов перекусил кусачками трос, которым был пристегнут электросамокат, и похитил его, причинив потерпевшему ущерб в размере 37,4 тысячи рублей.Помимо этого, 21 сентября злоумышленник и неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, у проходной у одного из заводов на улице Восточной перерезали болторезом трос и украли с велопарковки велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине по совокупности преступлений наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного 37,4 тысячи рублей и 30 тысяч рублей.