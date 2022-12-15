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Свердловчанке грозит до 15 лет колонии за убийство матери своего сожителя
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Нижнесергинского района. Она обвиняется в убийстве матери своего сожителя.
По версии следствия, обвиняемая жила совместно с мужчиной и его матерью. Воспользовавшись тем, что сожитель находится на лечении в больнице, 6 февраля злоумышленница втайне наполнила бутылку из-под ранее совместно распитой водки смесью метилового спирта и ацетона. Она рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, примет эту жидкость за водку и выпьет ее.
Женщина уехала к своей матери в другой населенный пункт, оставив потерпевшую одну в доме. В результате пожилая женщина все же выпила оставленную в бутылке жидкость и 8 февраля скончалась от отравления метиловым спиртом и ацетоном.
Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемая жила совместно с мужчиной и его матерью. Воспользовавшись тем, что сожитель находится на лечении в больнице, 6 февраля злоумышленница втайне наполнила бутылку из-под ранее совместно распитой водки смесью метилового спирта и ацетона. Она рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, примет эту жидкость за водку и выпьет ее.
Женщина уехала к своей матери в другой населенный пункт, оставив потерпевшую одну в доме. В результате пожилая женщина все же выпила оставленную в бутылке жидкость и 8 февраля скончалась от отравления метиловым спиртом и ацетоном.
Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.
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