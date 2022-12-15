Свердловчанке грозит до 15 лет колонии за убийство матери своего сожителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Нижнесергинского района. Она обвиняется в убийстве матери своего сожителя.По версии следствия, обвиняемая жила совместно с мужчиной и его матерью. Воспользовавшись тем, что сожитель находится на лечении в больнице, 6 февраля злоумышленница втайне наполнила бутылку из-под ранее совместно распитой водки смесью метилового спирта и ацетона. Она рассчитывала, что мать сожителя, злоупотребляющая алкоголем, примет эту жидкость за водку и выпьет ее.Женщина уехала к своей матери в другой населенный пункт, оставив потерпевшую одну в доме. В результате пожилая женщина все же выпила оставленную в бутылке жидкость и 8 февраля скончалась от отравления метиловым спиртом и ацетоном.Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.