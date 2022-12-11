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В Екатеринбурге из магазина неизвестные вынесли четыре бутылки алкоголя
Криминал
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
Минувшей ночью в Екатеринбурге в Пионерском районе двое неизвестных, разбив окно, проникли в продуктовый магазин и вынесли четыре бутылки алкоголя стоимостью 2 600 рублей.
Инцидент произошел в магазине, расположенном в доме на Шадринском переулке, 14/1. Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина.
Кадры с произошедшим опубликовало сообщество «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего читателя. Сообщается, что сотрудники полиции уже выезжали на место происшествия. В пресс-группе УМВД произошедшее ещё не прокомментировали.
Инцидент произошел в магазине, расположенном в доме на Шадринском переулке, 14/1. Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина.
Кадры с произошедшим опубликовало сообщество «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на своего читателя. Сообщается, что сотрудники полиции уже выезжали на место происшествия. В пресс-группе УМВД произошедшее ещё не прокомментировали.
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