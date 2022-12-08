На 13 лет отправили за решётку организатора нарколаборатории в Екатеринбурге

«Сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных действий обнаружены были изъяты многочисленные ёмкости с веществами, лабораторное оборудование, в том числе колбы, стеклянные и металлические емкости, канистры, бутылки, вытяжки, компрессор, электронные весы, электроплита, лабораторный штатив, средства индивидуальной защиты – противогазы и респираторы», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга признал одного из участников преступной группы, незаконно производившей мефедрон, в организации нарколаборатории в одном из жилых домов города и отправил его за решётку на 13 лет.Известно, что лаборатория существовала с 2019 года. Она была оснащена всем необходимым оборудованием для производства наркотического средства – мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Осуждённый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.