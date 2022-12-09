Возрастное ограничение 18+
Трое екатеринбуржцев «подарили» мошенникам более двух миллионов рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки жертвами мошенников стали трое екатеринбуржцев. Каждому из них звонили «банковские сотрудники», которые убеждали в необходимости взять несколько кредитов и перевести все средства на «безопасные» счета. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, одной из потерпевших оказалась фельдшер. Она оформила несколько кредитов на 543 тысячи рублей и перевела эти деньги на счета злоумышленников. По её словам, звонившие сообщили ей о том, что некто якобы взломал её личный кабинет на портале «Госуслуг» и оформил несколько кредитов, поэтому нужно было оформить «зеркальные» займы.
Второй жертвой аферистов стал экономист одного из уральских ВУЗов. С ним общался «силовик» и «финансовый специалист». Схема оказалась аналогичной. Мужчина, доверившись злоумышленникам, перевёл на «безопасный» счёт 800 тысяч рублей.
Третьим потерпевшим оказался ведущий инженер-конструктор уральского предприятия. Он «подарил» мошенникам 710 тысяч рублей кредитных средств.
В полиции напоминают, что гражданам в подобных ситуациях нужно сращу прекращать разговор и обращаться в официальную службу поддержки банковской организации или в органы внутренних дел.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, одной из потерпевших оказалась фельдшер. Она оформила несколько кредитов на 543 тысячи рублей и перевела эти деньги на счета злоумышленников. По её словам, звонившие сообщили ей о том, что некто якобы взломал её личный кабинет на портале «Госуслуг» и оформил несколько кредитов, поэтому нужно было оформить «зеркальные» займы.
Второй жертвой аферистов стал экономист одного из уральских ВУЗов. С ним общался «силовик» и «финансовый специалист». Схема оказалась аналогичной. Мужчина, доверившись злоумышленникам, перевёл на «безопасный» счёт 800 тысяч рублей.
Третьим потерпевшим оказался ведущий инженер-конструктор уральского предприятия. Он «подарил» мошенникам 710 тысяч рублей кредитных средств.
«Стоит отметить, что во всех случаях потерпевшие ранее слышали о подобных схемах обмана из средств массовой информации, знакомых и родственников, однако, как отмечают сами пострадавшие, на них было оказано психологическое давление путем угрозы потери денег», – отметили в пресс-группе.
В полиции напоминают, что гражданам в подобных ситуациях нужно сращу прекращать разговор и обращаться в официальную службу поддержки банковской организации или в органы внутренних дел.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском вынесли приговор мошеннику, обманувшему осужденного на 5,9 млн рублей
09 декабря 2022
09 декабря 2022
В Асбесте вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска
13 декабря 2022
13 декабря 2022