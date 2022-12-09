Трое екатеринбуржцев «подарили» мошенникам более двух миллионов рублей

«Стоит отметить, что во всех случаях потерпевшие ранее слышали о подобных схемах обмана из средств массовой информации, знакомых и родственников, однако, как отмечают сами пострадавшие, на них было оказано психологическое давление путем угрозы потери денег», – отметили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки жертвами мошенников стали трое екатеринбуржцев. Каждому из них звонили «банковские сотрудники», которые убеждали в необходимости взять несколько кредитов и перевести все средства на «безопасные» счета. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, одной из потерпевших оказалась фельдшер. Она оформила несколько кредитов на 543 тысячи рублей и перевела эти деньги на счета злоумышленников. По её словам, звонившие сообщили ей о том, что некто якобы взломал её личный кабинет на портале «Госуслуг» и оформил несколько кредитов, поэтому нужно было оформить «зеркальные» займы.Второй жертвой аферистов стал экономист одного из уральских ВУЗов. С ним общался «силовик» и «финансовый специалист». Схема оказалась аналогичной. Мужчина, доверившись злоумышленникам, перевёл на «безопасный» счёт 800 тысяч рублей.Третьим потерпевшим оказался ведущий инженер-конструктор уральского предприятия. Он «подарил» мошенникам 710 тысяч рублей кредитных средств.В полиции напоминают, что гражданам в подобных ситуациях нужно сращу прекращать разговор и обращаться в официальную службу поддержки банковской организации или в органы внутренних дел.