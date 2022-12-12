Гостеприимство жителя Красноуфимска привело к квартирной краже

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На удивление беспечно повёл себя житель Красноуфимска, пригласив в гости знакомого и оставив его в жилье одного. Пока хозяин ездил в больницу навестить пожилого отца, званный гость стащил 14 тысяч рублей, найденные им в кошельке, принадлежавшем старику.Нехватку денег обнаружил сам 84-летний отец излишне доверчивого красноуфимца. Выйдя из больницы, он не досчитался сбережений и обратился, в связи с этим, в полицию. Вора он «вычислил» сам, побеседовав с сыном. Полицейским МО МВД России «Красноуфимский» оставалось найти неблагодарного «гостя» и допросить его.Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов 30-летний безработный сознался в содеянном. Теперь его ждёт судебное разбирательство, далеко не первое в его жизни: как выяснилось, ворюга уже оказывался в прошлом на скамье подсудимых за схожие преступления.