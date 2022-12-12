Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме готовится суд над четвёркой отморозков, отнявших жизни у двух человек
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В суд Верхней Пышмы переданы следственные материалы по делу об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». На скамье подсудимых окажутся четверо подсудимых. Погибших от их рук было двое.
Двойное убийство преступная группа, младшему из членов которой 24 года, а старшему 52, совершила из жажды «справедливости» — они пришли разбираться с мужчиной, которого посчитали вором. Отморозки так сильно избили свою жертву, что тот скончался на следующий день.
Второго человека в одиночку избил самый младший из обвиняемых. Бил так остервенело, что тот тоже угодил в больницу. Врачи несколько месяцев бились за жизнь потерпевшего, но спасти не смогли — от травм, полученных в ходе избиения, скончался и он.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, расправа над двумя людьми (один из которых просто оказался «не в том месте, не в то время») происходила 13-го декабря прошлого года в комнате общежития на улице Кривоусова. Следователям понадобился год, чтобы подготовить материалы для суда, из-за большого объёма работы, включавший несколько десятков экспертиз и опросы около 3-х десятков свидетелей.
Двойное убийство преступная группа, младшему из членов которой 24 года, а старшему 52, совершила из жажды «справедливости» — они пришли разбираться с мужчиной, которого посчитали вором. Отморозки так сильно избили свою жертву, что тот скончался на следующий день.
Второго человека в одиночку избил самый младший из обвиняемых. Бил так остервенело, что тот тоже угодил в больницу. Врачи несколько месяцев бились за жизнь потерпевшего, но спасти не смогли — от травм, полученных в ходе избиения, скончался и он.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, расправа над двумя людьми (один из которых просто оказался «не в том месте, не в то время») происходила 13-го декабря прошлого года в комнате общежития на улице Кривоусова. Следователям понадобился год, чтобы подготовить материалы для суда, из-за большого объёма работы, включавший несколько десятков экспертиз и опросы около 3-х десятков свидетелей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса
16 декабря 2022
16 декабря 2022
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после стрельбы на ВИЗе
09 декабря 2022
09 декабря 2022