Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме готовится суд над четвёркой отморозков, отнявших жизни у двух человек

20.34 Пятница, 16 декабря 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В суд Верхней Пышмы переданы следственные материалы по делу об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». На скамье подсудимых окажутся четверо подсудимых. Погибших от их рук было двое.

Двойное убийство преступная группа, младшему из членов которой 24 года, а старшему 52, совершила из жажды «справедливости» — они пришли разбираться с мужчиной, которого посчитали вором. Отморозки так сильно избили свою жертву, что тот скончался на следующий день.

Второго человека в одиночку избил самый младший из обвиняемых. Бил так остервенело, что тот тоже угодил в больницу. Врачи несколько месяцев бились за жизнь потерпевшего, но спасти не смогли — от травм, полученных в ходе избиения, скончался и он.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, расправа над двумя людьми (один из которых просто оказался «не в том месте, не в то время») происходила 13-го декабря прошлого года в комнате общежития на улице Кривоусова. Следователям понадобился год, чтобы подготовить материалы для суда, из-за большого объёма работы, включавший несколько десятков экспертиз и опросы около 3-х десятков свидетелей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В минувшие выходные жительница Красноуфимска совершила повторное убийство
12 декабря 2022
В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса
16 декабря 2022
Свердловчанину грозит до 10 лет колонии за нападение с ножом на прохожего
15 декабря 2022
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после стрельбы на ВИЗе
09 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:00 Гостеприимство жителя Красноуфимска привело к квартирной краже
20:34 В Верхней Пышме готовится суд над четвёркой отморозков, отнявших жизни у двух человек
19:47 В Сысерти открылся самый большой в регионе каток
19:16 На бесплатный урок «Эльмашеведения» приглашает известный краевед
18:39 Рыжей собаке нелюди не дали спокойной жизни и в лесу
17:53 На выходных в Свердловской области будет тепло и снежно
17:21 Поиски пропавшей в Свердловской области женщины завершены
16:50 В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса
16:18 Депутата гордумы Алапаевского осудили за покушение на мошенничество
15:57 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
15:21 В Свердловской области подтвердили еще 381 случай коронавируса
14:55 Самбисты верхнепышминского клуба УГМК блестяще выступили на первенстве и чемпионате УрФО
14:26 В Екатеринбурге парк «Уралмаш» перешел в управление ЦПКиО имени Маяковского
13:49 В Свердловской области возвращают масочный режим и переводят школьников на дистант
13:21 Инициатором установить буквы Z и V на здании мэрии Екатеринбурга был фейковый аккаунт
12:59 В ближайшие годы строить новую ветку метро в Екатеринбурге не будут
12:20 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей
11:55 Председателя думы Каменска-Уральского оштрафовали за долгое рассмотрение обращений
11:26 Главой департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев
10:52 В Екатеринбурге мужчину приговорили к трем годам колонии за кражу телефонов в хостеле
10:27 В декабре в Екатеринбурге сокращаются сроки передачи показаний счетчиков
09:55 Ночью в гостинице в Екатеринбурге произошел пожар
09:31 В Свердловской области пропала 37-летняя женщина
09:24 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попал под санкции США
20:59 По области разыскивают жительницу Североуральска, исчезнувшую вместе с машиной
20:56 Расширение дороги между Екатеринбургом и Берёзовским отложили
Все новости Свердловской области
15:41 В Амурской области задержана бывший мэр города Тында, сложившая полномочия неделю назад
14:34 Глава Бурятии назвал предварительные причины крушения вертолета в Улан-Удэ
14:08 Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности
13:37 СМИ: при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ погибли три человека
13:32 В Томской области водитель, обвиняемый в смертельном ДТП со «скорой», заключен под стражу
12:26 В Турции произошел теракт, ранения получили девять полицейских
11:35 Заместитель главного редактора «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева скончалась в возрасте 37 лет
11:00 В Хабаровском крае перевернулся автобус, погибли 8 человек
18:52 Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом
18:28 Председатель ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
18:12 Путин заявил о снижении уровня бедности в России
16:28 Житель Красноярска получил штраф за то, что перевозил четырех маленьких детей в багажнике
15:42 В Нижневартовске родители требуют вернуть учителя, уволенного после поножовщины в школе
13:50 Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево
13:24 Во Франции на фоне беспорядков после полуфинала ЧМ погиб 14-летний подросток
12:35 Ярославский блогер оштрафован за недостаточный размер букв в иноагентской маркировке
11:25 Во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу
10:41 На производственной площадке Ангарской нефтехимической компании крупный пожар, погибли два человека
17:31 Власти Коми не смогли спасти от закрытия Печорское речное училище, признанное «экономически нецелесообразным»
16:10 Губернатор Старовойт: в Курской области 18 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
15:41 МВД: в Томской области грузовик столкнулся со «скорой», погибли 4 человека
14:56 В Новосибирске стоимость поездки в метро повысят до 30 рублей
14:36 В Туве на воспитательницу завели уголовное дело за жестокое обращение с двухлетним малышом
13:56 Хинштейн: бывший генерал Росгвардии подозревается в крупном мошенничестве при закупках имущества
13:12 Глава СК поручил проверить ситуацию с замерзающим селом в Бурятии
12:46 В Иркутской области из-за крупной коммунальной аварии жители остались без отопления в морозы
Все новости России и мира
21:00 Гостеприимство жителя Красноуфимска привело к квартирной краже
20:34 В Верхней Пышме готовится суд над четвёркой отморозков, отнявших жизни у двух человек
19:47 В Сысерти открылся самый большой в регионе каток
19:16 На бесплатный урок «Эльмашеведения» приглашает известный краевед
18:39 Рыжей собаке нелюди не дали спокойной жизни и в лесу
17:53 На выходных в Свердловской области будет тепло и снежно
17:21 Поиски пропавшей в Свердловской области женщины завершены
16:50 В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса
16:18 Депутата гордумы Алапаевского осудили за покушение на мошенничество
15:57 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
15:21 В Свердловской области подтвердили еще 381 случай коронавируса
14:55 Самбисты верхнепышминского клуба УГМК блестяще выступили на первенстве и чемпионате УрФО
14:26 В Екатеринбурге парк «Уралмаш» перешел в управление ЦПКиО имени Маяковского
13:49 В Свердловской области возвращают масочный режим и переводят школьников на дистант
13:21 Инициатором установить буквы Z и V на здании мэрии Екатеринбурга был фейковый аккаунт
12:59 В ближайшие годы строить новую ветку метро в Екатеринбурге не будут
12:53 Бесплатно получить в собственность можно несколько земельных участков под гаражами
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит производить эффективные промышленные фильтры из керамики
12:20 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей
11:55 Председателя думы Каменска-Уральского оштрафовали за долгое рассмотрение обращений
11:26 Главой департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев
10:52 В Екатеринбурге мужчину приговорили к трем годам колонии за кражу телефонов в хостеле
10:27 В декабре в Екатеринбурге сокращаются сроки передачи показаний счетчиков
09:55 Ночью в гостинице в Екатеринбурге произошел пожар
09:49 Благодаря прикамским судебным приставам крупная московская компания смогла вернуть свои средства
09:31 В Свердловской области пропала 37-летняя женщина
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK