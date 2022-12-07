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В Екатеринбурге мужчину приговорили к трем годам колонии за кражу телефонов в хостеле
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уроженца Омской области приговорили к трем годам лишения свободы за кражу двух телефонов из хостела. Преступление было совершено еще в 2018 году.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 13 сентября 2018 года арендатор койко-места в комнате хостела на улице Белинского с силой дернул рукой закрытую на ключ дверцу ящика, в котором находились два телефона Samsung Galaxy S8+ стоимость 25 тысяч рублей каждый.
В этот момент в комнате кроме злоумышленника никого не было. Мужчина похитил телефоны и скрылся с места преступления, причинив потерпевшему ущерб на сумму 50 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору суда от 13 октября 2022 года, назначил мужчине 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с осужденного 50 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 13 сентября 2018 года арендатор койко-места в комнате хостела на улице Белинского с силой дернул рукой закрытую на ключ дверцу ящика, в котором находились два телефона Samsung Galaxy S8+ стоимость 25 тысяч рублей каждый.
В этот момент в комнате кроме злоумышленника никого не было. Мужчина похитил телефоны и скрылся с места преступления, причинив потерпевшему ущерб на сумму 50 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору суда от 13 октября 2022 года, назначил мужчине 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с осужденного 50 тысяч рублей.
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