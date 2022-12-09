Не выходя на свободу сиделица женской колонии в Краснотурьинске «заработала» новый срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На полтора года позже изначально отмеренного ей срока выйдет на свободу одна из обитательниц исправительной колонии №16, что в Краснотурьинске. Дополнительное время в местах, не столь отдалённых, осужденной убийце «накинули» за преступления, которые она умудрилась совершить на территории женской колонии.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», причиной нового суда над 30-летней женщиной стало её чрезвычайно агрессивное поведение по отношению к товаркам по несчастью. Одной она расцарапала лицо в ходе какой-то мелкой ссоры, другую ударила утюгом только за то, что та вклинилась в её разговор с инспектором колонии. Третьей угрожала убийством. И всё это она успела совершить за один только месяц, за сентябрь.Дело агрессивной осуждённой рассматривал судья Краснотурьинского городского суда. И если за побои её приговорили к исправительным работам, то угрозу убийством оценили более весомо — прибавлением полутора лет к уже имеющемуся сроку. Таким образом, на свободу дама выйдет через 7 лет. Если, конечно, не отчебучит еще чего-нибудь.