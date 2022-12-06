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Экс-директор школы на Урале подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

17.28 Четверг, 15 декабря 2022
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Белоярском районе бывший директор школы №1 подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено после проведения прокуратурой проверки соблюдения бюджетного законодательства при выполнении работ по оборудованию спортивной площадки школы.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в августе 2019 года между школой №1 и подрядной организацией был заключен контракт на проведение работ по оборудованию спортивной площадки. Стоимость контракта составила более 24 миллионов рублей. Срок выполнения работ был установлен до конца октября того же года, однако неоднократно продлялся вплоть до июля 2020 года.

В октябре 2019 года в нарушение условий договора директор учреждения неправомерно перевел деньги подрядчику в виде аванса за материалы без фактического выполнения работ по устройству площадок для волейбола, баскетбола, беговой дорожки и площадки со спортивным оборудованием на сумму более шести миллионов рублей.

Помимо этого, контракт предусматривал определенный материал покрытия площадок, но фактически подрядчик использовал другие материалы. Согласно заключению специалистов министерства финансов Свердловской области, разница в стоимости материалов составила более 3,9 миллиона рублей. В результате из бюджета Белоярского ГО в областной бюджет вернули около двух миллионов рублей как использованные не по назначению.

Так, действиями директора школы причинен ущерб бюджету Белоярского городского округа на сумму свыше 3,9 миллиона рублей.

«В настоящее время следствием СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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