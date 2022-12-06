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Свердловчанину грозит до 10 лет колонии за нападение с ножом на прохожего
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске в суд направили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он ударил ножом случайного прохожего, который шел по улице с семьей.
По версии следствия, мужчина, освободившись из тюрьмы в июле 2022 года, в состоянии алкогольного опьянения со своими приятелями-рецидивистами спровоцировал конфликт с прохожим, который шел по улице с супругой и двумя детьми.
Во время ссоры злоумышленники окружили потерпевшего и стали его избивать. После этого обвиняемый ударил ножом прохожего в область грудной клетки. Полученное повреждение квалифицируется как повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, мужчина, освободившись из тюрьмы в июле 2022 года, в состоянии алкогольного опьянения со своими приятелями-рецидивистами спровоцировал конфликт с прохожим, который шел по улице с супругой и двумя детьми.
Во время ссоры злоумышленники окружили потерпевшего и стали его избивать. После этого обвиняемый ударил ножом прохожего в область грудной клетки. Полученное повреждение квалифицируется как повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело направлено в Краснотурьинский городской суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
«В отношении двоих соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в настоящее время оно находится в стадии предварительного расследования», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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