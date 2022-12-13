Обманывавшие жителей Екатеринбурга и Асбеста челябинцы ожидают суда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Следственном изоляторе №1 города Екатеринбурга томятся два молодых челябинца. Попали они туда за дело и вряд ли вообще скоро выйдут на свободу. Подельников обвиняют в мошенничестве.Как предполагает следствие, гости из соседней со Свердловской области входили в состав преступной группы, которая «работала» по хорошо известной схеме, получившей название «Ваш родственник попал в ДТП». Одни члены группы обзванивали доверчивых граждан и сообщали им, что кто-то из ближней родни собеседника якобы попал в крупные неприятности и теперь необходима крупная сумма, чтобы из беды горемыку вызволить. После этого в дело включалась другая часть банды — «курьеры». Они приходили к жертвам за деньгами. Вот именно «курьерами» и были два челябинца.Уголовное дело против двух 22-летних «бегунков» уже завершено. Следственный отдел по борьбе с организованной преступностью в сфере высоких технологий ГСУ ГУ МВД по Свердловской области передал собранные материалы в суд. В этих материалах описаны 5 эпизодов противоправной деятельности, совершенных челябинцами в июне текущего года. Во всех случаях жертвами мошенников оказывались пожилые жители Екатеринбурга и Асбеста. Общий причиненный им ущерб составил 2 миллиона рублей.