Убийце женщины и двух ее сыновей на Урале грозит пожизненное лишение свободы

«Сегодня, 14 декабря, в ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Судебные прения продолжаются, в них выступает сторона защиты», – сообщили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловском облсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Кировграда. Он обвиняется в убийстве женщины и двух ее сыновей-близнецов. Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 22 сентября прошлого года с 02.00 до 04.00 в Кировграде пьяный обвиняемый находился в квартире потерпевшей, где она жила с двумя сыновьями 2017 года рождения. При этом в отношении мужчины в 2018 году был установлен административный надзор с запретом пребывания ночью вне своего дома.Поссорившись со знакомой, злоумышленник стал бить ее по голове и туловищу, а затем сдавил руками шею, пока та не потеряла сознание. Решив, что потерпевшая умерла, обвиняемый прошел в комнату, где находились ее сыновья, и с особой жестокостью нанес ножом множество ударов сначала одному, потом другом мальчику. Дети умерли на месте происшествия.Обнаружив, что мать убитых детей все еще жива, злоумышленник переместил ее в ванную, изнасиловал ее, а потом ударил несколько раз ножом и, сдавив руками шею, задушил.Из квартиры убитой обвиняемый похитил ее ювелирные украшения и смартфон. Затем с помощью зажигалки он поджег диван. В результате пожара уничтожено имущество на сумму более 460 тысяч рублей.