Студентку в Екатеринбурге осудили за незаконный сбыт наркотиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге студентку техникума приговорили к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт и хранение наркотических средств.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 9 сентября прошлого года девушка приобрела у неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотики массой 6,39 грамма. Синтетическое вещество студентка хранила у себя дома по улице Каманина. Часть наркотиков при этом была подготовлена для продажи.В тот же день мужчина, выступивший в качестве покупателя в рамках мероприятия «Проверочная закупка», обратился к девушке с просьбой продать ему наркотики. Встретившись во дворе своего дома, девушка получила от «покупателя» деньги и передала ему пакет с запрещенным веществом. В этот момент ее задержали сотрудники правоохранительных органов.Также установлено, что девушка начала употреблять наркотики вместе с мужем. После того, как супруга приговорили к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков, она стала сама заниматься сбытом запрещенных веществ.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил студентке техникума наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.