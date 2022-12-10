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Студентку в Екатеринбурге осудили за незаконный сбыт наркотиков
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге студентку техникума приговорили к 11 годам лишения свободы за незаконный сбыт и хранение наркотических средств.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 9 сентября прошлого года девушка приобрела у неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотики массой 6,39 грамма. Синтетическое вещество студентка хранила у себя дома по улице Каманина. Часть наркотиков при этом была подготовлена для продажи.
В тот же день мужчина, выступивший в качестве покупателя в рамках мероприятия «Проверочная закупка», обратился к девушке с просьбой продать ему наркотики. Встретившись во дворе своего дома, девушка получила от «покупателя» деньги и передала ему пакет с запрещенным веществом. В этот момент ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
Также установлено, что девушка начала употреблять наркотики вместе с мужем. После того, как супруга приговорили к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков, она стала сама заниматься сбытом запрещенных веществ.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил студентке техникума наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 9 сентября прошлого года девушка приобрела у неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотики массой 6,39 грамма. Синтетическое вещество студентка хранила у себя дома по улице Каманина. Часть наркотиков при этом была подготовлена для продажи.
В тот же день мужчина, выступивший в качестве покупателя в рамках мероприятия «Проверочная закупка», обратился к девушке с просьбой продать ему наркотики. Встретившись во дворе своего дома, девушка получила от «покупателя» деньги и передала ему пакет с запрещенным веществом. В этот момент ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
Также установлено, что девушка начала употреблять наркотики вместе с мужем. После того, как супруга приговорили к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков, она стала сама заниматься сбытом запрещенных веществ.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил студентке техникума наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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