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За воскресную резню в магазине осудят жителя Екатеринбурга
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В минувшее воскресенье в круглосуточном магазине на улице Резина в Екатеринбурге между двумя посетителями произошёл конфликт, который перерос в драку и резню. Против виновника инцидента возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Резня в торговой точке случилась ранним утром, примерно в 04:40, когда покупателей в магазине немного. Одной из сторон конфликта стал 54-летний безработный, который зашёл «потрещать» с сожительницей (она работает продавцом и вышла в ночную смену). Что спровоцировало его накинуться на 39-летнего покупателя, не сообщается, но более молодой из участников ссоры из магазина уехал на «Скорой» с колото-резанными ранами груди и живота.
Найти агрессивного преступника для оперативников отдела полиции №8 особого труда не составило. Его задержали и теперь готовят материалы для передачи в суд. Для задержанного это не в новинку: он уже был осужден за побои и угрозу убийством. Теперь же ему «светит» 10 лет лишения свободы, и вряд ли состояние алкогольного опьянения, в котором он находился, хватаясь за нож, послужит смягчающим обстоятельством.
Резня в торговой точке случилась ранним утром, примерно в 04:40, когда покупателей в магазине немного. Одной из сторон конфликта стал 54-летний безработный, который зашёл «потрещать» с сожительницей (она работает продавцом и вышла в ночную смену). Что спровоцировало его накинуться на 39-летнего покупателя, не сообщается, но более молодой из участников ссоры из магазина уехал на «Скорой» с колото-резанными ранами груди и живота.
Найти агрессивного преступника для оперативников отдела полиции №8 особого труда не составило. Его задержали и теперь готовят материалы для передачи в суд. Для задержанного это не в новинку: он уже был осужден за побои и угрозу убийством. Теперь же ему «светит» 10 лет лишения свободы, и вряд ли состояние алкогольного опьянения, в котором он находился, хватаясь за нож, послужит смягчающим обстоятельством.
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