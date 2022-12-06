За воскресную резню в магазине осудят жителя Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье в круглосуточном магазине на улице Резина в Екатеринбурге между двумя посетителями произошёл конфликт, который перерос в драку и резню. Против виновника инцидента возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Резня в торговой точке случилась ранним утром, примерно в 04:40, когда покупателей в магазине немного. Одной из сторон конфликта стал 54-летний безработный, который зашёл «потрещать» с сожительницей (она работает продавцом и вышла в ночную смену). Что спровоцировало его накинуться на 39-летнего покупателя, не сообщается, но более молодой из участников ссоры из магазина уехал на «Скорой» с колото-резанными ранами груди и живота.Найти агрессивного преступника для оперативников отдела полиции №8 особого труда не составило. Его задержали и теперь готовят материалы для передачи в суд. Для задержанного это не в новинку: он уже был осужден за побои и угрозу убийством. Теперь же ему «светит» 10 лет лишения свободы, и вряд ли состояние алкогольного опьянения, в котором он находился, хватаясь за нож, послужит смягчающим обстоятельством.