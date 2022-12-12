Красноуфимский суд рассмотрит дело о покушении на убийство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Артинский межрайонный следственный отделом Следственного комитета России по Свердловской области закончил сбор материалов по делу о покушении на убийство. На этой неделе они были переданы в Красноуфимский районный суд.Перед судом по тяжкому обвинению предстанет 26-летний деревенский житель Ачитского района. Согласно материалам следствия, 6-го октября подходящего к концу года он начал драку со своим собутыльником. Когда молодому человеку показалось, что ударов кулаками сопернику недостаточно, он схватился за кухонный нож и нанёс несколько ударов им. Когда знакомый перестал оказывать сопротивление, драчун решил, что убил его и решил припрятать тело. Для этого он воспользовался подвалом жилого дома, в котором и произошло описываемое преступление.К счастью для собутыльника (да и для самого покушенца на убийство, если подумать), раны, нанесённые ножом, оказались не смертельными. Потерпевший не умер и в скором времени очутился на больничной койке. Его же потенциальный убийца был задержан и теперь ожидает суда. Рассматриваться его дело будет по разделу Уголовного кодекса РФ, касающегося покушения на убийство.