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В Новоуральске осудили мужчину за поджог квартиры, повлекший гибель женщины
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске вынесли приговор мужчине за совершение кражи, уничтожение чужого имущества и поджог, повлекший гибель человека.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что ночью 27 сентября 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, в квартире на улице Победы поджег пачку из-под сигарет и бросил ее на пол, что привело к возникновению пожара. В этот момент в квартире также находилась женщина, которая погибла от отравления угарным газом на фоне алкогольного опьянения.
Помимо этого, мужчина причинил потерпевший материальный ущерб на сумму более 559 тысяч рублей.
В тот же день злоумышленник, находясь в квартире, взял со стала принадлежащие знакомому смартфон Xiaomi и телефон Samsung на общую сумму свыше 11 тысяч рублей, после чего скрылся.
Вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме. Новоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что ночью 27 сентября 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, в квартире на улице Победы поджег пачку из-под сигарет и бросил ее на пол, что привело к возникновению пожара. В этот момент в квартире также находилась женщина, которая погибла от отравления угарным газом на фоне алкогольного опьянения.
Помимо этого, мужчина причинил потерпевший материальный ущерб на сумму более 559 тысяч рублей.
В тот же день злоумышленник, находясь в квартире, взял со стала принадлежащие знакомому смартфон Xiaomi и телефон Samsung на общую сумму свыше 11 тысяч рублей, после чего скрылся.
Вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме. Новоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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