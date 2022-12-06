В Новоуральске осудили мужчину за поджог квартиры, повлекший гибель женщины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске вынесли приговор мужчине за совершение кражи, уничтожение чужого имущества и поджог, повлекший гибель человека.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что ночью 27 сентября 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, в квартире на улице Победы поджег пачку из-под сигарет и бросил ее на пол, что привело к возникновению пожара. В этот момент в квартире также находилась женщина, которая погибла от отравления угарным газом на фоне алкогольного опьянения.Помимо этого, мужчина причинил потерпевший материальный ущерб на сумму более 559 тысяч рублей.В тот же день злоумышленник, находясь в квартире, взял со стала принадлежащие знакомому смартфон Xiaomi и телефон Samsung на общую сумму свыше 11 тысяч рублей, после чего скрылся.Вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме. Новоуральский городской суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.