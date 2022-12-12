Свердловчанке назначили условный срок за истязание дочери и пасынка

«Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», – добавили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор местной жительнице, которая избивала маленькую дочь и пасынка. Ее признали виновной в истязании двоих несовершеннолетних и назначили условный срок.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, с декабря 2021 года по апрель этого года женщина систематически наносила побои своей дочери 2009 года рождения и пасынку 2013 года рождения. В частности, она избивала их деревянной ручкой веника.Также в марте обвиняемая ударила пасынка поленом по голове, а затем вывела его на улицу во двор в одежде, не соответствующей погодным условиям.Учитывая, что женщина ранее не судима, имеет на иждивении двух детей, которых не избивала, и раскаялась в содеянном, Каменский районный суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.Сейчас дочь осужденной передали на воспитание отцу. Пасынок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.