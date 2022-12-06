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В минувшие выходные жительница Красноуфимска совершила повторное убийство
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В воскресенье, 11-го декабря, в больнице Красноуфимска скончался 45-летний мужчина. Врачи боролись за его жизнь, но колото-резаная рана на его теле была слишком глубокой, а внутренние органы сильно повреждёнными.
Поскольку ранение скончавшегося имело явно криминальный характер, о госпитализации мужчины было сообщено в полицию. Следственный отдел по городу Красноуфимску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, стала 43-летняя женщина. Она проживала вместе с погибшим, а ранее уже сидела за убийство, которое тоже совершила с применением холодного оружия.
Сотрудникам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области удалось выяснить, что у рецидивистки произошёл конфликт с погибшим. Это и стало причиной того, что женщина схватилась за нож. После допросов возможных свидетелей преступления и получения результатов экспертиз все материалы по данному делу будут переданы в суд.
Поскольку ранение скончавшегося имело явно криминальный характер, о госпитализации мужчины было сообщено в полицию. Следственный отдел по городу Красноуфимску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, стала 43-летняя женщина. Она проживала вместе с погибшим, а ранее уже сидела за убийство, которое тоже совершила с применением холодного оружия.
Сотрудникам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области удалось выяснить, что у рецидивистки произошёл конфликт с погибшим. Это и стало причиной того, что женщина схватилась за нож. После допросов возможных свидетелей преступления и получения результатов экспертиз все материалы по данному делу будут переданы в суд.
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