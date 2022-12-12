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Екатеринбуржца отправят в психбольницу за убийство отца
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местного жителя отправят в психбольницу за убийство отца. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В начале июля мужчина с отцом находились в квартире в одном из домов на Белореченской. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. Сын вооружился ножом и ударил им в поясничную и грудную области отца. В результате потерпевший скончался.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
В начале июля мужчина с отцом находились в квартире в одном из домов на Белореченской. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. Сын вооружился ножом и ударил им в поясничную и грудную области отца. В результате потерпевший скончался.
«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», – пояснили в прокуратуре.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
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