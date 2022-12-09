Жителю Березовского вынесли приговор за убийство будущего родственника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском перед судом предстал местный житель за убийство будущего родственника. Ему назначили 10 лет лишения свободы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре прошлого года осужденный с семьей отмечали день рождения ребенка. После детского клуба мужчина, его жена со своей сестрой-близнецом и ее сожителем продолжили праздновать в квартире осужденного.Во время застолья между родственниками произошел конфликт, продолжившийся в подъезде и во дворе дома. В результате осужденный нанес потенциальному мужу сестры его жены три ножевых ранения в область груди и живота. Потерпевший скончался на месте происшествия.Березовский городской суд назначил местному жителю наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.