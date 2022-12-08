Рецидивиста в Екатеринбурге осудили за кражу в табачном магазине

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летнему местному жителю, ограбившему табачный магазин. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Вечером 16 августа молодой человек и неустановленные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, решили ограбить табачный магазин на улице Малышева в Екатеринбурге.Сообщник разбил при помощи аварийного молотка стекленную дверь магазина, а осужденный и еще один подельник пролезли внутрь. Так как сотрудников магазина не было, злоумышленники похитили 148 различных товаров: табачную продукцию, испарители, зажигалки, газировку и так далее, а также деньги из ящика для хранения средств. Общий ущерб превысил 107 тысяч рублей.В качестве отягчающих обстоятельств судом признан рецидив преступлений. Ранее молодой человек был судим за аналогичные кражи в магазинах.Октябрьский районный суд Екатеринбурга, присоединив ранее назначенное наказание по приговорам Ленинского и Железнодорожных судов, Сысертского районного суда, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.