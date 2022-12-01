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В Каменске-Уральском вынесли приговор мошеннику, обманувшему осужденного на 5,9 млн рублей

17.21 Пятница, 9 декабря 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве на 5,9 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина, отбывания наказание в исправительной колонии, ввел в заблуждение другого осужденного. Он пообещал ему помочь в оформлении документов, позволяющих освободиться из мест лишения свободы. При этом мошенник заявил о передаче денег не существующим в действительности людям за оформление документов.

Злоумышленник назвал осужденному реквизиты банковских счетов своих знакомых и родственников, на которые необходимо перечислить деньги. Поверив обещаниям, бывшая супруга потерпевшего перечислила на указанные счета более 5,9 миллиона рублей.

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил мошеннику наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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